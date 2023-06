Visite de Macron à Marseille : des mesures annoncées pour l'éducation prioritaire

En déplacement à Marseille pour trois jours, le président Macron a insisté, lors de sa première journée dans la cité phocéenne, sur les mesures éducatives à destination des publics les plus défavorisés et notamment les quartiers d'éducation prioritaires. Première de ces mesures visant à réduire les écarts de niveaux flagrants, et ce en essayant de prendre en charge les enfants le plus tôt possible : ceux-ci pourront aller à l'école maternelle dès deux ans dans les quartiers prioritaires d'ici 2027. Une seconde mesure s'adressant à un public d'élève plus âgé vise l'extension de l'accueil des élèves dans les collèges de 8h à 18h "minimum", toujours dans les quartiers des Réseaux d'éducation prioritaires (Rep) et Rep+ de Marseille.

Soutenant l'importance d'un meilleur encadrement comme moteur de réduction des inégalités, M. Macon a déclaré que "dans les quartiers sensibles, on va développer l'accueil en milieu scolaire dès deux ans pour ceux qui le souhaitent", le chef de l'Etat estimant que "l'inégalité scolaire se crée dans ces temps où l'enfant a été renvoyé chez lui".

Actuellement, l'école à deux ans est un dispositif disponible partout en France mais dont l'accueil dépend d'une décision de la mairie, dépendante de la capacité de l'école maternelle à assurer le bien-être de l'enfant, comme l'a rappelé le Conseil d'État, cité dans cet article de La Gazette des communes, et ce afin d'éviter de surcharger des classes d'enfants très jeunes, dont l'accompagnement doit être très suivi car leur autonomie est quasi nulle.

L'annonce de la mesure de l'extension de la maternelle dès 2 ans dans ces quartiers ne s'est pas accompagnée d'une date de début du dispositif mais ce dernier sera d'abord instauré à Marseille avant d'être progressivement étendu aux 300 quartiers prioritaires en France à l'horizon 2027. Dans la continuité de sa mesure phare de réduction du nombre d'élèves par classe prise lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué la possibilité d'accentuer cet effort avec "moins d'élèves par classe en moyenne section en maternelle" dans les quartiers populaires.