Viry-Châtillon: l’enquête policière mise en cause, les procès verbaux des auditions de certains accusés auraient été tronqués

Viry-Châtillon véhicule de police incendié

Dans l'affaire de Viry-Châtillon où des policiers ont été grièvement brûlés, Mediapart dit avoir eu accès aux enregistrements des auditions de deux prévenus, Foued, 22 ans, et Dylan, 25 ans, qui prouveraient que les enquêteurs ont dissimulé des éléments les disculpant. Le premier avait été condamné en première instance et a passé quatre ans en détention, avant d'être finalement acquitté.

Mediapart ajoute, toujours à propos de Foued que "le visionnage des enregistrements des dix heures d’interrogatoires, et leur retranscription, sur plus de deux cents pages – établie lors du procès en appel – fait apparaître qu’il ne cesse de clamer, à plus de cent reprises, son innocence, niant continuellement les faits face à des enquêteurs qui le pressent d’avouer."

Et " l’un des avocats des policiers, Laurent-Franck Lienard, conteste auprès de Mediapart, « la qualité de l’enquête » confiée à la sûreté départementale, déplorant qu’elle n’ait pas été délocalisée ni confiée à « un service plus aguerri »."