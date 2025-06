Phénomène extrême

Violents orages sur toute la France : Un premier bilan fait état de deux morts et dix-sept blessés en plus de nombreux dégâts

Les violents orages qui ont frappé la France dans la soirée du mercredi 23 juin ont provoqué des dégâts importants et causé la mort de deux personnes, dont un enfant de 12 ans, selon les autorités. Dix-sept autres personnes ont été blessées à des degrés divers. Des rafales de vent dépassant parfois les 120 km/h, des pluies diluviennes et de nombreuses chutes d’arbres ont été signalées dans plusieurs départements, notamment dans le Sud-Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les pompiers ont effectué plusieurs centaines d’interventions dans la nuit.