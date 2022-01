Lors de la soirée du 31 décembre, 95.000 policiers et gendarmes seront mobilisés à travers la France.

La soirée du 31 décembre va mobiliser 95.000 policiers et gendarmes, dont 9.000 pour la capitale. La plupart des grands rassemblements ont été annulés face à la situation sanitaire. Les discothèques sont également fermées pour le Nouvel An.

Pour la deuxième année consécutive, les forces de l’ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité des Français et pour faire respecter les dernières consignes sanitaires lors de la soirée du 31 décembre 2021.

Les policiers et les gendarmes vont tenter d’endiguer les violences urbaines tout en faisant respecter les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. La nuit de vendredi 31 décembre à samedi 1er janvier va mobiliser 95.000 policiers et gendarmes, selon des informations du Figaro. A Paris, la préfecture de police de Paris va mobiliser 9.000 fonctionnaires.

A travers l’Hexagone et au total, le dispositif de sécurité représente 127.000 personnes, puisque 32.000 pompiers et acteurs de la sécurité civile sont aussi mobilisés, selon le ministère de l’Intérieur.

3.200 militaires de la force Sentinelle ont aussi intégré au dispositif de sécurisation.

L'organisation est assez similaire à celle de 2020 (100.000 policiers et gendarmes).

Les membres des forces de l’ordre vont notamment devoir faire respecter le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, qui a été décrété dans plusieurs communes, comme à Strasbourg ou à Compiègne et Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise.

Ils seront particulièrement vigilants face à la menace terroriste et devront faire face aux violences urbaines, comme les traditionnels incendies de véhicules.

Ils seront aussi vigilants pour les contrôles routiers, afin de lutter contre la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.

Le quartier des Champs-Elysées aura un dispositif de sécurité particulier afin d’éviter le moindre incident. A Paris, il sera interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique de 18 heures à 6 heures du matin dans certains lieux très fréquentés, comme le canal Saint-Martin.

Lors de cette nuit du 31 décembre, les rassemblements sur la voie publique sont interdits, les débits de boissons devront tous fermer à 2 heures du matin, tandis que la danse est prohibée dans les bars et restaurants afin de freiner les contaminations liées à la Covid-19 et au variant Omicron.

Les concerts et les traditionnels feux d'artifice ont été annulés dans de nombreuses villes à cause de la situation sanitaire. Jean Castex, lors de sa récente conférence de presse, a aussi annoncé la fermeture des discothèques pour tois supplémentaires. Il ne sera donc pas possible de se rendre en boîte de nuit pour célébrer la nouvelle année 2022.