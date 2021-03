Violences à Lyon : le démantèlement des points de deal est en cause, selon Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a tenu à saluer les efforts et la mobilisation de la police contre le trafic de drogue. Des violences urbaines ont éclaté dans la métropole de Lyon.

Des violences urbaines ont éclaté ces derniers jours dans la métropole lyonnaise. Les forces de l'ordre viennent de recevoir des renforts de policiers et gendarmes pour prévenir une éventuelle escalade. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré ce dimanche matin que ce sont les actions de fond de la police contre les trafics qui motivent et qui sont aux racines de ces violences.

Selon des informations du Figaro, à Bron samedi soir, un équipage de police secours qui sortait d'un foyer pour mineurs a été pris à partie.

Selon le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud, qui fait l'objet d'une protection à la suite de menaces répétées, c'est l'action de la police contre le trafic de drogue qui a provoqué ces violences.

Une source policière confie à l'AFP que les forces de l'ordre sont aussi montrées du doigt à la suite de l'accident d'un mineur survenu pendant les heurts.

A la Duchère, un accident de scooter a suscité un regain de tensions. Un adolescent de 13 ans, qui roulait sans casque, a été gravement blessé après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Selon la presse locale, des jeunes du quartier assurent que le scooter était poursuivi par une voiture de police banalisée, ce que la préfecture a formellement démenti. Une enquête a été confiée à l'IGPN sur les circonstances de l'accident.

A Rillieux-la-Pape, ville classée en janvier parmi les quartiers de « reconquête républicaine », 13 véhicules ont été incendiés vendredi soir.

Gérald Darmanin a annoncé un bilan total de 21 interpellations, dont une majorité concernant des mineurs, après ces trois nuits de troubles.

En déplacement à Boulogne-sur-Mer dimanche, il a estimé que « s'il y a des violences urbaines, s'il y a des voitures qui peuvent brûler, des policiers qui sont pris à partie, des élus menacés, c'est parce qu’avec les polices municipales, mais avec la police nationale en premier lieu, on intervient, on démantèle chaque jour de points de deal. Plus il y aura harcèlement de ces points de deal, plus il y a manifestement réaction des dealers, mais à la fin ce sera toujours la police qui va gagner ».

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a critiqué la réaction et la riposte du gouvernement :

« Encore des émeutes, ce soir c'est Bron qui est en feu: par sa faiblesse et son laxisme, ce gouvernement n'inspire au peuple français que la honte et la terreur. La peur doit changer de camp, définitivement. Le bilan d'Emmanuel Macron ne sera donc que la violence et le chaos ? ».