Violence des jeunes : « La culture de l’excuse, c’est fini », annonce Gabriel Attal

Gabriel Attal à Viry-Châtillon ce jeudi.

Pour son centième jour à Matignon, Gabriel Attal a choisi la ville endeuillée de Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne récemment marquée par la mort de Shemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège, pour prononcer un «discours sur l'autorité au cœur de la République», avant de défendre l'ensemble de son action de premier ministre lors d'une interview en soirée sur BFMTV.

«L’autorité est trop souvent défiée par une minorité de nos adolescents», a déclaré le premier ministre, évoquant «une violence parfois déchaînée sans règles». «La France a mal à une partie de sa jeunesse. Je veux que ces drames cessent. Je parle de spirale, d’addiction et non on ne peut pas l’excuser». Attal estime que «bien souvent la première victime de la violence de la jeunesse, c'est la jeunesse elle-même». «Il y a deux fois plus d'adolescents impliqués pour coups et blessures, quatre fois plus pour trafic de drogue, et sept fois plus dans les vols avec armes que dans la population générale», a énuméré le premier ministre depuis cette ville de l'Essonne récemment marquée par la mort de Shemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège. Et de poursuivre «Nous avons besoin d’un sursaut d’autorité».