Villeneuve-d’Ascq : quatre morts, dont trois policiers, dans un grave accident de la route

Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche sur la RD700 entre Roubaix et Villeneuve-d'Ascq, tuant quatre personnes, dont trois policiers. L’accident s’est produit peu avant 8 heures ce dimanche. Quatre personnes, dont trois policiers âgés de 24 et 25 ans, ont perdu la vie dans la collision entre un véhicule de la police nationale et une autre voiture, selon les précisions la préfecture et le ministre de l’Intérieur. Deux autres personnes se trouvent en « urgence absolue », selon la rédaction du Parisien.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a transmis « toutes [s]es pensées aux familles des victimes » à la suite de ce « très grave accident de la circulation ».

Selon la préfecture du Nord, « trois fonctionnaires du commissariat de police de Roubaix » sont décédés dans l’accident. Une « personne civile prise en charge par les fonctionnaires se trouvant à l’intérieur du véhicule » se trouve quant à elle en « urgence absolue ».

Les trois fonctionnaires de police étaient en train de conduire une jeune femme de 16 ans vers l’hôpital quand l’accident s’est produit. Elle a été blessée lors de la collision.

La quatrième victime décédée est le conducteur de la seconde voiture impliquée dans l’accident.

L’autre véhicule impliqué est une Alfa Roméo noire, dont toute la face avant a été détruite lors du choc frontal. Le véhicule de police a fini sa course dans le fossé derrière la glissière de sécurité.

Selon les premiers témoignages, la voiture qui a percuté celle des policiers roulait à contresens et à grande vitesse.

Une cellule psychologique a été mise en place au commissariat de Roubaix.

Les deux personnes impliquées dans l'accident qui a fait quatre morts, dont trois policiers, ce dimanche matin près de Villeneuve-d’Ascq, étaient connues des services de police, selon des informations de BFMTV.

Agé de 25 ans, le conducteur était notamment connu pour des faits d’usage de stupéfiants et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il est mort au volant de sa voiture qui a percuté le véhicule de la police nationale.

Son passager, grièvement blessé dans l’accident, est également connu des services de police.

Le parquet de Lille a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicides et blessures involontaires, après ce grave accident de la route, qui a fait quatre morts, dont trois gardiens de la paix affectés au commissariat de Roubaix.