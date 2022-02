Vers une renationalisation d'EDF ?

Centrale Nucléaire

"Dix-sept ans après l’ouverture de son capital, en 2005, faut-il renationaliser le groupe Electricité de France (EDF), encore détenu à 83,9 % par l’Etat ? Puis le recapitaliser aussi, avec augmentation de ses ressources ?" se demande Le Monde.

"Vendredi 18 février, l’entreprise présentera ses résultats pour l’année 2021. Notamment son niveau d’endettement, qui s’élevait à 42,3 milliards d’euros en 2020, pour un chiffre d’affaires de 69 milliards d’euros."

"L’électricien aura grand besoin d’une solide assise au vu de ses futurs investissements". "D’abord, pour prolonger autant que possible ses cinquante-six réacteurs nucléaires existants, principaux pourvoyeurs d’électricité dans le pays. Ensuite, pour en construire entre six et quatorze nouveaux d’ici à 2050"

"Au 31 décembre 2021, les parts restantes du capital se répartissaient entre acteurs institutionnels, porteurs individuels, actionnaires salariés et autodétention. Petites parts et petit prix : mardi, l’action finissait la journée en Bourse à un peu plus de 8 euros. Celle-ci avait déjà dégringolé en décembre 2021, lorsque EDF avait annoncé la mise à l’arrêt prolongée de quatre réacteurs à cause d’une corrosion."

"Nationaliser le groupe sans le recapitaliser coûterait moins de 5 milliards d’euros à l’Etat" estime Le Monde