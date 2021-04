Veolia

Ils se sont mis d’accord sur un prix de 20,50 € par action Suez, et sur un accord définitif d'ici la mi-mai

Dans un communiqué "Veolia et Suez annoncent que leurs conseils d’administration respectifs ont atteint, hier soir, un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes."

Ils se sont mis d’accord sur un prix de 20,50 € par action Suez (coupon attaché) conditionné à la conclusion de l’accord de rapprochement.

Cet accord permettrait "la mise en œuvre du projet de Veolia de constitution du champion mondial de la transformation écologique, de l’ordre de 37 milliards d’€ de chiffre d’affaires, au travers de l’offre publique d’achat de Suez, au sein duquel demeureront tous les actifs stratégiques identifiés par Veolia.

L'accord prévoit "La suspension des procédures en cours et, lors de la signature des accords définitifs, le désistement de Suez et de Veolia de l’ensemble des contentieux en cours et l’absence d’introduction de nouvelles procédures entre eux."

Les deux groupes ont convenu de conclure des accords définitifs de rapprochement d’ici le 14 mai prochain