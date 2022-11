Venise pourra-t-elle survivre au changement climatique ?

Place St Marc Venise

Pour protéger Venise, le MO.S.E (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) comprend près de 80 digues flottantes sur une longueur totale de 1600 mètres. Ces digues sont immergées au fond de l'eau quand tout va bien. Mais elles sont relevées (ce qui empêche le trafic maritime) quand le vent et la marée risquent d'inonder la ville.

Mais on ne peut pas les fermer trop souvent, il faut que l'eau de mer puisse circuler aussi bien dans la lagune, que dans les canaux de la ville, sans oublier le trafic maritime.

Par rapport à la situation, d'il y a 150 ans, le niveau moyen de l'eau est supérieur de 32 cm. C'est en partie à cause de la fonte des calottes glaciaires et de la montée des océans. Mais c'est aussi à cause d'une décision catastrophique dans les années 1950 et 1960, dans laquelle les eaux souterraines ont été pompées des aquifères souterrains à des fins industrielles - une décision qui a fait couler Venise d'environ 12 cm.

Si le niveau de la mer continue de monter, il faudra utiliser le système MOSE de plus en plus souvent.

L'emblématique Piazza San Marco, entourée du palais gothique des Doges et de la basilique datant de 1063, a rarement pris l'eau tout au long de son histoire. Maintenant, même avec le MOSE activé les jours les plus extrêmes, la place - qui se trouve être également le point le plus bas de Venise - est inondée environ 100 jours par an constate le Washington Post. Et la place voit ainsi ses batiments et la basilique rongés par le sel.

Il va falloir trouver d'autres solutions pour sauver la ville.