Variants : la patronne des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains craint une quatrième vague aux Etats-Unis

"Je souhaite être claire : à ce niveau, avec la propagation des variantes, nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné", a déclaré le Dr Walensky. "Ces variantes sont une menace très réelle."

Au total, les États-Unis ont enregistré plus de 28 millions d'infections et plus 500 000 décès liés à Covid-19, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).