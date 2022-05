Valérie Pécresse s'exprime pour la première fois depuis le 10 avril

Valérie Pécresse

"J'ai repris mon souffle, voilà, j'ai repris mon souffle. Je suis partie marcher dans la nature, c'est ce qui ressource le mieux, je vous l'assure. Ecoutez, vous savez, en politique, soit on gagne, soit on apprend. On va dire que j'ai beaucoup appris", a-t-elle déclaré face aux micros, dont celui de BFMTV lors d'un déplacement à Versailles.

Plus d'un mois après sa défaite, elle dit avoir "repris son souffle". Valérie Pécresse a pris la parole ce vendredi, à l'occasion de l'inauguration de la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles.

C'est une première depuis le 10 avril dernier, lorsqu'elle avait lancé un appel aux dons pour que ses sympathisants l'aident à faire face à ses dettes de campagne.

Son score inférieur à la barre des 5% l'ayant empêché d'être remboursée et l'ayant lourdement endettée à hauteur de 5 millions d'euros.

BFMTV précise que Valérie Péresse a rassemblé 4 millions d'euros graçe à une collecte qui devait se terminer lundi 16 mai. Il manque donc encore un million, et l'opération de dons est donc prolongée jusqu'au 31 mai prochain.