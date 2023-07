La gare d'Austerlitz, à Paris, à l'approche des congés estivaux (juillet 2023, Geoffroy Van der Hasselt / AFP)

Avez-vous prévu de partir en vacances cet été ? Malheureux ! C’est là l’assurance de vous ruiner, explique France Info sur son site, après s’être penchés sur les effets dévastateurs de l’inflation tels que prévus pour les semaines et les mois à venir. Et pour cause : les coûts de certains des produits les plus appréciés des Françaises et des Français, mais aussi de services incontournables de la saison estivale, devraient afficher une forte augmentation.

D’abord, le simple fait de partir en vacances coûtera plus cher : que l’on opte pour le train, pour la voiture ou pour l’avion, il faudra composer avec des hausses importantes. Le prix d’une place de train a grimpé de plus de 8% entre mai 2022 et mai 2023, informent nos confrères. Pour l’avion, la hausse s’établit à +21% par rapport à l’année passée. Pour les usagers de la route, c’est surtout au péages que la facture risque de faire le plus mal : France Info évoque des augmentations d’au moins 10% des tarifs par endroits, particulièrement dans le Sud-Est du pays. A bon entendeur.

Il faut aussi tenir compte du prix des locations : selon le type de logement choisi, la hausse varie bien évidemment. Pour les régions les plus touristiques, il faudra compter entre 20 et 30% de plus à débourser ; d’autant que le rebond de fréquentations peut contribuer à faire grimper les tarifs. Pour les appartements plutôt que pour les hôtels, la progression des tarifs semble moins élevée : en moyenne, elle est comprise entre 4 et 5% environ, soulignent nos confrères.

Enfin, il ne faudrait pas oublier l’apéritif ! En moyenne, les courses de l’été coûtent plus chers. 12% plus cher, environ, sur la base d’une évolution de l’inflation entre juin 2022 et juin 2023, d’après les calculs de Nielsen. Il va falloir débourser davantage.