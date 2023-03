Utiliser l'antidiabétique Ozempic pour maigrir : les autorités médicales tirent la sonnette d'alarme

L'Ozempic, un antidiabétique devenu la star des réseaux sociaux du fait de ses propriétés amaigrissantes, va faire l'objet d'une «surveillance renforcée» en France.

L'Ozempic, un antidiabétique devenu la star des réseaux sociaux du fait de ses propriétés amaigrissantes, va faire l'objet d'une «surveillance renforcée» en France, annoncent mercredi dans un communiqué commun l'Assurance maladie et l'ANSM (Agence de sécurité du médicament). L'Ozempic est commercialisé en France par le laboratoire Novo Nordisk depuis 2019, sur prescription médicale seulement, dans le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé.

«Des remontées de terrain font état d'un usage détourné chez des personnes non diabétiques dans un objectif de perte de poids», indiquent l'ANSM et l'Assurance Maladie, rappelant que son utilisation doit être réservée aux diabétiques. Elles vont renforcer la surveillance par le suivi des données de vente et de remboursement issues du système national des données de santé (SNDS), des signalements d'usage non conforme et des déclarations d'effets indésirables aux centres régionaux de pharmacovigilance.