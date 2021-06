Bitcoin

Le ministère de la Justice s'est félicité lundi de la récupération de 2,3 millions de dollars – soit environ la moitié de la rançon versée à des pirates informatiques lors de l'attaque du Colonial Pipeline le mois dernier. Les experts disent que c'est une bonne surprise, une issue exceptionnelle pour des délits de plus en plus fréquents et graves souligne NPR.

Colonial Pipeline a payé environ 4,4 millions de dollars le 8 mai pour retrouver l'accès à ses systèmes informatiques après que ses oléoducs et gazoducs à travers l'est des États-Unis aient été paralysés par un ransomware (logiciel pirate utilisé lors de cyberattaques pour demander une rençon).

Le FBI est intervenu en utilisant la clé de cryptage liée au compte Bitcoin sur lequel l'argent de la rançon a été remis.

Les attaquants ont commis une erreur inhabituelle dans cette affaire en ne faisant pas circuler l'argent. Les 2,3 millions de dollars qui ont finalement été récupérés se trouvaient toujours sur le même compte Bitcoin sur lequel la rançon en cryptomonnaie avait été versée.