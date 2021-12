Une présidence française de l’Union européenne sous influence ?

Europe

Un rapport sur les liens entre gouvernement français et grandes entreprises

Alors que la France s’apprête à présider le Conseil de l’Union européenne (UE) pour six mois, à compter du 1er janvier 2022, l’ONG Corporate Europe Observatory (CEO) et l’Observatoire des multinationales, un site d’investigation marqué à gauche, qui se conçoit comme un contre-pouvoir, ont publié, lundi 20 décembre, un rapport sans concession sur les liens entre le gouvernement français et les grandes entreprises signale Le Monde.

Si l’écoute des lobbies ne date pas d’hier, concèdent-ils, l’interférence de la présidence française avec la campagne pour l’élection présidentielle pourrait, selon eux, faire office de facteur aggravant.

« Que défendra la France au Conseil de l’UE, interrogent le CEO et l’Observatoire des multinationales, l’intérêt public français et européen ? Les intérêts privés des grandes entreprises françaises et du monde des affaires en général ? Ou le seul intérêt politique d’Emmanuel Macron ? »