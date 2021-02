Une plateforme en ligne, un tchat et un n° de téléphone pour signaler des discriminations

Antidiscriminations

Un nouveau service de signalement et d'aide pour les personnes qui se sentent discriminées

"Vous pensez être victime de discrimination ? Vous êtes victime ou témoin de violences ou de propos haineux ?" "Les équipes du Défenseur des droits vous répondent gratuitement et en direct pour vous accompagner au mieux selon les besoins de votre situation. Les échanges sont confidentiels." indique la page d'accueil du site Antidiscriminations.fr dont l'ouverture par Défenseure des droits, Claire Hédon a été annoncée par Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ce vendredi sur Sud-Radio.

"La plateforme anti-discriminations est réalisée par le Défenseur des droits, l’autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations et de promouvoir l’égalité." précise une mention sur le site, en expliquant "

"Il y a discrimination lorsque trois éléments sont réunis" :

- "un traitement moins favorable envers une personne ou un groupe de personnes"

- "en raison de critères définis par la loi (origine, handicap, sexe, religion, orientation sexuelle…)"

- "dans un domaine prévu par la loi (l’emploi, l’accès au logement…)"