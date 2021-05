Une nouvelle étude révèle que le nombre de morts du Covid dans le monde est le double des estimations officielles

Covid-19 en France

Des scientifiques de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington soulignent une forte sous-estimation de la réalité

Une nouvelle analyse du bilan de la pandémie de Covid-19 suggère que 6,9 ​​millions de personnes dans le monde sont mortes de la maladie, soit plus de deux fois plus de personnes que ce qui a été officiellement rapporté selon l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington cité par le site Stat.

Aux États-Unis, selon cette étude, 905 000 personnes sont mortes de Covid depuis le début de la pandémie. C'est environ 38% plus élevé que l'estimation actuelle des décès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 561 594. Le nouveau chiffre dépasse également le nombre estimé de décès aux États-Unis lors de la pandémie de grippe de 1918, qui aurait tué environ 675 000 Américains.

En France, le chiffre officiel est 105.506 morts notent les auteurs, le vrai chiffre serait 132.680 décès.

En Russie, le chiffre officiel est 109.334, , le vrai chiffre serait 593.610.

«Nous ne sommes probablement pas encore au bilan mondial de la grippe espagnole et certainement pas au taux de mortalité dû à la grippe espagnole. Mais étant donné ce qui se passe en Inde en ce moment, le Covid va rivaliser avec la grippe espagnole au niveau mondial probablement avant que nous voyions la fin de cette épidémie » selon le directeur de l'institut, Christopher Murray