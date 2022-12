Une hausse du tabagisme quotidien est observée entre 2019 et 2021 parmi les femmes

Cigarette

Après une baisse du tabagisme d'ampleur inédite en France entre 2014 et 2019, la prévalence s'est stabilisée en 2020 selon une étude de Santé Publique France.

En 2021, en France métropolitaine, plus de 3 personnes de 18-75 ans sur 10 déclaraient fumer (31,9%) et un quart déclaraient fumer quotidiennement (25,3%).

La prévalence du tabagisme augmente par rapport à 2019 (30,4%), alors que l'évolution du tabagisme quotidien n'est pas significative (24,0% en 2019). Une hausse du tabagisme quotidien est néanmoins observée entre 2019 et 2021 parmi les femmes (de 20,7% à 23,0%) et parmi les personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au baccalauréat (de 29,0% à 32,0%).

En 2021, deux régions ont une prévalence du tabagisme quotidien plus élevée que le reste de la France : Occitanie (28,5%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (29,1%). Conclusion - Un impact de la crise liée à la Covid-19 sur l'interruption de la baisse de la prévalence du tabagisme en France ne peut être exclu. Les inégalités sociales en matière de tabagisme restent très marquées.

Enquête téléphonique sur échantillon aléatoire auprès de la population des 18-85 ans résidant en France, menée entre février et décembre 2021, auprès d'un échantillon total de 24 514 individus en métropole, et 6 519 individus dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).