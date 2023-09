Une étude affirme que les impacts positifs de la décroissance seraient très limités. Et que celle-ci pourrait même causer de réels dommages...

Une étude publiée dans Scientific Reports suggère que les impacts de la décroissance sur le climat pourraient être limités, tout en mettant en danger la vie de millions d'individus d'ici 2100.

Les partisans de la décroissance préconisent des transformations structurelles dans la manière dont les économies et les sociétés donnent la priorité à l'accumulation de richesses matérielles afin de réduire les effets négatifs du futur changement climatique d'origine anthropique.

Les partisans de la décroissance affirment que l'activité économique humaine pourrait être réduite et que les sociétés pourraient être transformées pour donner la priorité à l'amélioration du bien-être, en réduisant la menace du changement climatique. L'étude explore les implications de modèles alternatifs de croissance économique avec des voies politiques transformationnelles (c'est-à-dire la redistribution) pour évaluer les effets de la croissance économique et des politiques plus larges sur l'évolution des modèles de développement humain dans le Nord et le Sud de la planète.

En utilisant le modèle International Futures, l'étude montre qu'une croissance négative et des transformations sociétales dans le Nord global sont possibles sans nuire de manière dramatique au développement socio-économique mondial à long terme, bien que ces interventions ne résolvent pas la crise climatique mondiale, en réduisant les futures émissions cumulées de carbone de 10,5 % jusqu'en 2100. En revanche, un scénario de croissance négative à l'échelle mondiale réduira considérablement les futures émissions cumulées de carbone (45 %), mais compromettra aussi considérablement la poursuite des objectifs de développement mondiaux, tels que l'élimination de la pauvreté. Même avec des politiques mondiales qui augmentent considérablement les transferts d'argent aux pauvres et aux retraités, qui réduisent considérablement les inégalités de revenus et qui éliminent les dépenses militaires, le scénario "Global Negative Growth Big Push" entraîne une augmentation de 15 points de pourcentage de l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2100.