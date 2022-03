Une entreprise française croule sous les commandes de drapeaux ukrainiens

Une manifestante tient un grand drapeau ukrainien devant la Maison Blanche à Washington, le 6 mars 2022

Ils sont très nombreux à soutenir le peuple ukrainien en arborant son drapeau. A tel point que l'entreprise de textile Doublet, basée à Avelin dans les Hauts-de-France, spécialiste du pavoisement, croule sous les commandes.

Philippe Brio, directeur commercial, a dû réorganiser l'entreprise pour faire face à la demande : « On a, à peu près, la moitié des couturières qui travaillent sur la confection des drapeaux ukrainiens en ce moment, détaille-t-il, au micro de BFM Lille. Ça doit représenter, à peu près, une quinzaine de personnes ».

« Les plages horaires sont très larges, ça commence de 4 heures et demie du matin, jusqu'à 22h30 » ajoute-t-il. Un rythme de travail qui ne perturbe pas Michelle Houste, mécanicienne en confection dans l’entreprise.

« On travaille beaucoup sur l'Ukraine, on laisse les [autres] commandes de côté, explique-t-elle au micro de BFMTV. On travaille le samedi, pour compenser un peu ». « C'est triste parce qu'on ne peut pas vraiment les aider, donc c'est notre façon à nous de les soutenir, confie-t-elle. On aurait préféré que ce soit dans d'autres circonstances (...) ça fait mal au cœur parce qu'on sait qu'ils vont tout perdre et nous, on est là, on ne peut rien faire » précise-t-elle.

Habituellement, environ 500 commandes sont réalisées chaque jour. Mais le soutien au peuple ukrainien semble s'étendre à l'Europe, puisque les deux autres entreprises Doublet, situées en Allemagne et en Espagne, constatent le même engouement.