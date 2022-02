Une attaque étrangère pourrait expliquer le "syndrome de La Havane" qui a touché des diplomates américains

Ambassade américaine à Bagdad

Un rapport de la CIA n'a pas expressément exclu une main étrangère, du moins derrière un petit nombre de cas de personnes victimes du "syndrome de La Havane" (qui a touché des diplomates américains et leurs familles en poste à l'étranger) pour lesquels les enquêteurs n'ont trouvé aucune cause ou explication plausible signale le Washington Post.

Depuis que les premiers cas ont été signalés à l'ambassade de La Havane en 2016, les enquêteurs du gouvernement ont examiné plus de 1 000 cas d'incidents de santé anormaux, a déclaré un haut responsable de la CIA aux journalistes en janvier.

La majorité des cas pourraient être attribués à une condition médicale préexistante ou à des facteurs environnementaux ou autres, a déclaré le responsable de la CIA. "Quelques dizaines" de ces incidents, que le responsable a qualifiés de "cas les plus difficiles", n'ont pu être expliqués et feraient l'objet d'un examen plus approfondi.