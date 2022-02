Oculus Quest

Un chercheur de BBC News https://www.bbc.com/news/technology-60415317- utilisant une application proposée aux utilisateurs ayant un âge minimum de 13 ans - s'est fait passer pour une fillette âgée de 13 ans.

Dans le Metaverse, il a pu visiter des salles de réalité virtuelle où des avatars simulaient des relations sexuelles. On lui a montré des jouets sexuels et des préservatifs, et il a été approché par de nombreux hommes adultes.

Le métaverse est le nom donné aux jeux et expériences auxquels accèdent les personnes portant des casques de réalité virtuelle. La technologie, auparavant confinée au jeu, pourrait être adaptée pour une utilisation dans de nombreux autres domaines - du travail au jeu, en passant par les concerts, les voyages, ou le cinéma.

Mark Zuckerberg pense que cela pourrait être l'avenir d'Internet - à tel point qu'il a récemment renommé Facebook en Meta, et la société investissant des milliards dans le développement de son casque Oculus Quest qui est déjà en vente.

L'appilcation en cause, appelée VRChat, bien qu'elle ne soit pas créée par Facebook, peut être téléchargée à partir d'une boutique d'applications sur le casque Meta Quest de Facebook, sans vérification de l'âge - la seule exigence étant un compte Facebook.