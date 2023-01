Un tribunal donne raison à un client accusant un compteur Linky de provoquer des maux de tête

compteur Linky

Le 5 janvier 2023, se basant sur un certificat médical délivré par le médecin généraliste du plaignant, le tribunal de Saint-Étienne a donné raison à un client accusant son compteur Linky de provoquer ses maux de tête, et enjoint à la société Enedis de retirer l'appareil. Le physicien Sébastien Point, spécialiste des rayonnements non-ionisants réagit à cette décision dans Le Point.

"La décision des juges est à contre-courant de la somme des connaissances scientifiques qui ont été acquises jusqu'à présent sur le sujet. C'est effarant parce qu'en même temps qu'elle rejette ces connaissances, la justice légitime un discours pseudoscientifique ou charlatanesque, de nature à conforter profondément les gens dans leur croyance, et dans leur mal-être ! Les juges ne sont pas physiciens, et cette tentation grandissante des tribunaux de décider de ce qu'est la science me paraît très inquiétante." souligne Sébastien Point.

"Aucune étude n'a trouvé de relation claire entre l'exposition aux ondes et une quelconque maladie. En réalité, si controverse il y a, elle est essentiellement sociale et alimentée par des associations anti-ondes, par des politiques, et par des acteurs économiques qui ont un intérêt à ce que cette maladie existe" ajoute Sébastien Point.