Un sondage secret donne la majorité à Marine Le Pen

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, ici à Fréjus le 15 septembre 2019.

Le sondage, commandé en secret par la direction du parti Les Républicains en décembre 2023, donne le parti de Marine Le Pen en mesure d’emporter la majorité des sièges à l’Assemblée nationale. Dans le détail, 4 000 personnes ont été interrogées du 8 au 13 décembre 2023, pour 28 pages de résultats, par l’institut Ipsos.

Le but était de « prendre le pouls du pays » selon l’entourage d’Éric Ciotti, en mesurant que le risque que prendraient Les Républicains en votant la censure du gouvernement, entraînant ainsi une dissolution et un retour aux urnes.

L’étude projette ainsi un Hémicycle aux équilibres profondément remaniés. Le parti de Marine Le Pen pourrait ainsi espérer obtenir une moyenne de 278 députés (entre 243 et 305), contre 89 en 2022, soit presque la majorité absolue, de 289 sièges. Un séisme électoral, qui ouvrirait la porte à une cohabitation entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National.

La majorité présidentielle pourrait emporter seulement 135 sièges (entre 117 et 165), contre 246 obtenus en 2022. La Nupes, quant à elle, est créditée de 68 sièges en moyenne (entre 55 et 79) contre 131 il y a deux ans. LR pourrait perdre une dizaine de sièges, en passant de 62 députés en 2022 à 53 en moyenne (entre 44 et 60 élus).