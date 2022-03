Anne Hidalgo

Selon une enquête Opinionway signalée par l'Opinion, et réalisée entre les 1er et 4 février, sur un échantillon de 808 Parisiens, seuls 27% des Parisiens ont une bonne opinion d’Anne Hidalgo et 67% ne sont pas satisfaits de son action.

Cela place la maire de Paris loin derrière Rachida Dati, qui récolte 40% de bonnes opinions. Et 62% des sondés souhaitent des changements importants dans l’action municipale

Cette enquête a été réalisée du 1er au 4 février, par Opinionway sur la satisfaction des Parisiens à son égard qui sonne comme un sérieux désaveu pour l’édile de la capitale, moins de deux ans après sa réélection à ce poste.

Fait étonnant, dans l’équipe de campagne d’Anne Hidalgo comme à la mairie de Paris, personne n’a entendu parler de cette étude, alors même que, selon nos informations, le Parti socialiste en est le commanditaire.

A la question de savoir quelles doivent être les priorités pour la maire de Paris, 65% des personnes interrogées ont répondu la propreté (29% d’entre elles la placent en première position), 60% la sécurité (24% la citent en premier).