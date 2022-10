Un poids lourd heurte une dépanneuse sur l'A13 : un gendarme tué et 7 personnes blessées

Gendarmerie

Dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 octobre, vers trois heures du matin un accident a fait plusieurs victimes : un gendarme (47 ans, marié et père de quatre enfants) a été tué et un autre gravement blessé lors d'un contrôle routier sur l'A13, à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville (Eure), entre Rouen et Beuzeville. Sept personnes ont été touchées au total dont deux autres gendarmes, un agent autoroutier et deux hommes, occupants du véhicule contrôlé selon France Bleu Normandie.

Selon des sources policières au Figaro, alors que les gendarmes interpellaient deux auteurs de «go fast» (acheminement à haute vitesse de stupéfiants) sur l'A13 en direction de Caen et faisaient enlever le véhicule incriminé par un dépanneur, un poids lourd a percuté le camion de dépannage.