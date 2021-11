Un mort et un blessé dans l'explosion d'une voiture à Liverpool. La police parle d'un "incident terroriste"

Hier devant un hôpital pour femmes de Liverpool, un taximan sentant que son passager était suspect a arrêté son véhicule. Le véhicule a alors explosé faisant un mort et un blessé. Sorti avant que les flammes consumment l'habitacle, l'homme a été tout de même blessé puis pris en charge.

Suite à l'événement, la police a lancé une enquête et trois hommes ont été interpellés en vertu de la loi sur le terrorisme. Russ Jackson, en charge de la police antiterroriste de la région, a ajouté qu'un quatrième homme a été arrêté aujourd'hui et que la bombe explosée dans le taxi a été fabriquée de manière artisanale. Il ajoute que la police et les autorités sont "conscients que des événements commémoratifs se déroulaient à quelques minutes de l'hôpital lorsque l'explosion a eu lieu." et qu'il est impossible "établir de lien (terroriste), mais que c'est une piste d'enquête que nous poursuivons"

Il a aussi salué "l'incroyable présence d'esprit et le courage" du chauffeur de taxi qui a réussi le tour de force de sortir du véhicule en flammes.

