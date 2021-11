LCI

La campagne du Conseil de l'Europe sur Twitter montrait plusieurs jeunes femmes voilées sur la moitié du visage acommpagnées du message en anglais « beauty is in diversity as freedom is in hijab » (« la beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab ») a déclenché de vives réactions au sein de la classe politiquesouligne Le Monde.

Et le gouvernement français a lui aussi réagi.

La secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, a affirmé "cette vidéo m'a profondément choqué, elle prône le port du hijab, ce ne sont pas nos valeurs".

Cette vidéo été retirée après les protestations de la France a expliqué la secrétaire d'Etat mardi soir sur LCI, que la France avait « fait part de sa désapprobation extrêmement vive » permettant par « ses réseaux diplomatiques » justement « le retrait de cette campagne dès [mardi] »;

Les tweets « reflétaient les déclarations faites de manière individuelle par des participants dans l’un des ateliers du projet et ne représentent pas la position du Conseil de l’Europe ni de sa secrétaire générale », Marija Pejcinovic Buric, a encore assuré l’instance