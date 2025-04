DECOUVERTE MACABRE

Un membre présumé de la MS-13 mène les enquêteurs à une dépouille

Des restes humains ont été découverts hier dans une réserve boisée de Long Island, après le signalement d’un suspect incarcéré, présenté comme membre du gang MS-13. L’enquête mobilise le FBI et la police locale, tandis que les autorités s’inquiètent de l’ancrage persistant du groupe criminel et de son recrutement de plus en plus jeune.