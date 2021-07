Espionnage

Ce logiciel ne servirait donc pas seulement à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Le Monde, associé au sein d’un consortium à seize autres rédactions, a eu accès à environ 50 000 numéros de téléphone – partagés par l’organisation Forbidden Stories et Amnesty International – de cibles potentielles d’un puissant logiciel espion de l’entreprise israélienne NSO Group, baptisé « Pegasus », pour le compte d’une dizaine de gouvernements.

"Depuis sa création, en 2011, l’entreprise israélienne vend son logiciel comme un outil décisif, destiné uniquement à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé – et multiplie les discours assurant que tout est mis en œuvre pour garantir cet usage « légitime »" explique Le Monde.

"L’analyse des données consultées par Le Monde et ses partenaires montre que, pour une grande partie des clients de NSO, terrorisme et grand banditisme ne constituent qu’une infime partie des utilisations" écrit Le Monde.

Les informations que Le Monde et ses partenaires publient, dans une série de révélations qui seront publiées cette semaine, prouvent, selon Le Monde, de manière incontestable que ces abus sont la norme et non l’exception.