Un ex-employé de Facebook accuse l'entreprise d'avoir sapé la lutte contre la désinformation pour ne pas perdre l'attention des utilisateurs

Nous n'avons pas fini d'entendre parler du géant américain. Après la panne d'activité qui a eu lieu il y a quelques semaines et le témoigage de Frances Haugen, ex-ingénieur de l'entreprise, au Congrès un nouveau lanceur d'alerte égratigne Facebook. Membre d'une équipe chargée de l'intégrité civique du réseau social, cet ancien employé accuse les dirigeants de faire passer les profits avant la modération des contenus problèmatiques. D'après le Washington Post, il aurait déposé une requête auprès de l'autorité boursière américiane à ce propos.



Selon le célèbre journal américain, cet ancien employé accuse Facebook d'avoir contribué à saper les efforts de la lutte contre la désinformation, les discours haineux et contenus pour ne pas se mettre à dos Donald Trump et ses alliés. Par la même occasion, ils ne voulaient pas perdre l'attention des utilsiateurs.

En réaction Facebook a dans un communiqué affirmé que l'entreprise avait investi pour assainir la plateforme et contribué au bon développement de la démocratie. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là et de nombreux médias devraient publier dans peu de temps des articles suite à des inforamtions transmises par des lanceurs d'alertes.

