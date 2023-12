Un couple de chercheurs soupçonnés d’inconduite scientifique

Le CNRS et l’université de Lille ont commencé fin novembre une instruction concernant plus de soixante articles d’un couple de chercheurs de l’Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie à Lille.

Il y a huit ans, le biologiste Olivier Voinnet avait été sanctionné pour manquements à l’intégrité scientifique. Aujourd’hui, une autre médaillée de la science française est dans la tourmente. Le CNRS et l’université de Lille ont commencé fin novembre une instruction concernant plus de soixante articles d’un couple de chercheurs de l’Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie à Lille : Rabah Boukherroub, bientôt 58 ans, directeur de recherche au CNRS et sa femme, Sabine Szunerits, 52 ans, professeure à l’université de Lille.

Les signalements aux référents intégrité du CNRS et de l’université de Lille chargés de l’enquête ont débuté en novembre, faisant suite à une avalanche de billets sur le forum PubPeer, spécialisé dans la critique des articles scientifiques. De multiples erreurs ont été signalées, plus ou moins graves : images qui se retrouvent dans plusieurs articles avec des légendes différentes, clichés modifiés …

Pour sa défense, Sabine Szunerits évoque des erreurs de fichiers, des erreurs de ses étudiants, ou incrimine les logiciels. Reste à savoir comment les référents intégrité jugent ces réponses et s’ils poussent l’enquête en demandant les cahiers de laboratoire et les données brutes, ou encore en testant les fameux logiciels défectueux, noteLe Monde.