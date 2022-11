Un coup d'arrêt pour le logement neuf

Maisons

Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et avec lui tous les professionnels du logement neuf en France, vivent un cauchemar éveillé en cette fin d’année 2022. Le secteur connaît un coup d’arrêt brutal écrit Le Figaro.

"Lors des neuf premiers mois de l’année, les réservations de logements neufs se sont effondrées de près de 22 %, à 87 585. Elles sont en recul de 33 % par rapport aux neuf premiers mois de 2018. «La baisse a commencé en juillet et elle s’est amplifiée en septembre», s’alarme Pascal Boulanger cité par Le Figaro.

"La hausse des coûts des matériaux de construction (les prix de l’acier de construction ont plus que doublé en deux ans, de même que le PVC) et la flambée des cours de l’énergie poussent les prix du neuf à la hausse. Certains ménages ne peuvent plus suivre, d’autant qu’ils subissent concomitamment l’augmentation des taux d’intérêt".

Cette crise touche le monde du bâtiment qui a un poids économique très important en France: plus d’1,2 million de salariés y travaillent.