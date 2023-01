Un article du code des douanes retoqué facilite la vie des avocats des trafiquants

Douane

Promulgué par un décret du gouvernement Queuille I, le 8 décembre 1948. l’article 60 du code des douanes régit, depuis lors, les fouilles des véhicules et des personnes souligne Le Monde

« Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes », dit l'article.

Depuis que ce texte a été déclaré inconstitutionnel, le 22 septembre 2022,, en misant sur l’obsolescence du cadre légal des fouilles, les défenseurs des trafiquants présumés ont obtenu plusieurs relaxes, voire des annulations pures et simples de saisies ajoute Le Monde.

C'est Me Eugène Bangoura, l'avocat d'un prevenu transportant 47 000 euros cachés dans une portière de sa voiture qui a posé le 18 mars 2022, devant le tribunal de Bourges, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) remettant en cause le bien-fondé de l’article 60 du code des douanes.

Le gouvernement doit maintenant combler au plus vite cette facheuse brèche.