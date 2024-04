Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle à une réponse mondiale « unie » face à la « terreur » de l'Iran et de la Russie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, le 19 août 2019.

Volodymyr Zelensky a tenu à témoigner sa solidarité envers Israël suite à l’attaque menée par l’Iran dans la nuit de samedi à dimanche. Le dirigeant ukrainien a appelé dimanche à une réponse mondiale « résolue et unie » face à la « terreur » de l'Iran et de la Russie, selon Le Figaro. Le président ukrainien a condamné l'attaque menée par Téhéran contre Israël dans la nuit :

« Les actions de l'Iran menacent l'ensemble de la région et du monde, tout comme les actions de la Russie menacent d'un conflit plus vaste, et la collaboration évidente entre les deux régimes pour répandre la terreur doit faire l'objet d'une réponse résolue et unie de la part du monde », a-t-il confié, appelant à tout faire pour éviter une « escalade » au Moyen-Orient.

A Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé dimanche « toutes les parties impliquées » à la « retenue », après les frappes iraniennes contre Israël :

« Nous appelons toutes les parties impliquées à la retenue. Nous comptons sur les États de la région pour trouver une solution aux problèmes existants, par des moyens politiques et diplomatiques », a-t-il précisé dans un communiqué.

L'OTAN a condamné « l'escalade de l'Iran » et « appelle à la retenue », afin que « le conflit au Moyen-Orient ne devienne pas incontrôlable », a confié ce dimanche une porte-parole de l'Alliance :

« Nous condamnons l'escalade de l'Iran au cours de la nuit, nous appelons à la retenue et suivons de près l'évolution de la situation. Il est essentiel que le conflit au Moyen-Orient ne devienne pas incontrôlable », a précisé la porte-parole, Farah Dakhlallah, dans un communiqué.