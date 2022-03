Ukraine : les Français solidaires donnent beaucoup

Soldats ukrainiens

« Nous n’avons jamais connu une telle mobilisation depuis cent soixante ans que la Croix-Rouge française existe », se réjouit Philippe Da Costa, son président, dans un communiqué daté du 9 mars cité par Le Monde.

L’association a, en effet, récolté en une seule soirée-concert retransmise sur France 2 et France Inter, le 8 mars, et consacrée à l’urgence humanitaire en Ukraine, plus de 8 millions d’euros. « Cette guerre touche nos vies personnelles et la générosité du monde de la culture est exceptionnelle », se félicite le communiqué.

témoigne

" Nous avons l’expérience des urgences comme celle-ci, explique Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours populaire et savons qu’il ne faut pas expédier matériel, nourriture et jeter des dizaines de camions sur les routes sans connaître les vrais besoins et en prenant le risque que, faute d’entrepôts sécurisés et organisés, tout soit perdu, volé, détourné, voire revendu…"