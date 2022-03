Ukraine: les banques suisses touchées par les sanctions

Drapeau Suisse

Dans un premier temps, la Suisse n'a pas voulu appliquer l'ensemble des sanctions de l'Union européenne lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Elle a fait valoir que des sanctions sévères porteraient atteinte à son statut de pays neutre. Mais sous la pression des États-Unis, de l'UE et de sa propre opinion publique, le gouvernement a rapidement fait marche arrière et s'est rallié à la ligne de l'UE écrit SwissInfo.

"Les banques suisses aimaient les clients russes parce qu'elles pouvaient leur facturer des frais doubles. Maintenant, ils sont traités comme s'ils étaient dangereux", explique Enzo Caputo, dont le cabinet d'avocats spécialisés dans le droit bancaire suisse conseille les clients fortunés sur le transfert de leurs avoirs en Suisse.

Les banques suisses se méfient désormais de tout client russe, dit M. Caputo. En conséquence, certains veulent convertir leurs actifs en or et les transférer à Dubaï. "Depuis que les sanctions ont été imposées, les Russes ne font plus confiance à la Suisse".

L'Association suisse des banquiers estime que ses membres détiennent jusqu'à 200 milliards de francs suisses (194 milliards d'euros) d'argent russe. Mais l'association, qui a exclu Gazprombank et Sberbank de ses rangs, ne dit pas quelle part de ce montant fait l'objet de sanctions.

UBS, et Credit Suisse continuent de garder leurs succursales de Moscou ouvertes malgré le retrait annoncé de Goldman Sachs et d'autres banques américaines de Russie selon SwissInfo