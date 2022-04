Ukraine, le point : Volodymyr Zelensky va parler devant le Conseil de sécurité de l’ONU; La France va expulser 35 diplomates russes

Char russe

Le président ukrainien était hier à Boutcha où il a dénoncé des crimes de guerre

Volodymyr Zelensky va parler en vidéo devant le Conseil de sécurité de l’ONU ce mardi, 40e jour de la guerre.

Des cadavres de civils ont été découverts dans la ville de Boutcha mais aussi à Borodianka et dans le village de Motyjyn

Le sud du pays frappé durement par la Russie, le Nord libéré mais dévasté résume Le Monde

Les témoignages de massacres se multiplient. La Russie dénonce une « mise en scène », mais n’apporte pas de preuve.

La mort de ces civils va-t-elle changer le regard porté sur cette guerre s'interroge l'éditorial du Monde

"Il y a parfois dans les guerres une bataille plus sanglante que les autres, un massacre plus cruel ou plus massif que les précédents qui provoque un électrochoc sur l’opinion publique. Il arrive que cet événement, par le poids symbolique de son horreur, constitue un tournant dans le conflit. La découverte, dimanche 3 avril, de centaines de cadavres de civils ukrainiens après le départ de l’armée russe de bourgades des environs de Kiev, dont celle de Boutcha, devrait être de ceux-là."

Même analyse pour Le Parisien : "Quelles sanctions après les massacres en Ukraine ? Les images de la barbarie affichées à la face du monde ce week-end, dans la région libérée de Kiev, mettent les Occidentaux au pied du mur. Un tournant a été franchi."

Par ailleurs "La France va expulser 35 diplomates russes«dont les activités sont contraires à (ses) intérêts», a-t-on appris lundi de source proche du ministère français des Affaires étrangères. «Cette action s'inscrit dans une démarche européenne», explique un communiqué du ministère" souligne Le Figaro