Troisième confinement : une nouvelle attestation mise en place

Qui dit nouveau confinement, dit nouvelle attestation. Depuis 19 heures ce samedi 3 avril, les mesures de restriction qui étaient en vigueur dans 19 départements ont été étendues à l’ensemble de la France métropolitaine. Les attestations de déplacement dérogatoire font donc leur grand retour pour tous les Français.

Disponibles en ligne sur le site du ministère de l’intérieur, ces attestations doivent être remplies pour tout déplacement en journée au-delà de 10 kilomètres (en-dessous de cette jauge, un justificatif de domicile suffit). Elles sont également nécessaires pour les déplacements après 19h.

Bonne nouvelle : ce document tient sur une page en format PDF. La précédente attestation, de deux pages, avait en effet été très critiquée pour sa complexité. Cette énième version comporte trois cas de déplacement s'appliquent uniquement en journée (déménagement ; achats, retrait de commande, établissement culturel ouvert ou lieu de culte ; activité physique et promenade), un uniquement le soir (sortie liée aux animaux de compagnie), et quatre en journée et le soir (Déplacements professionnels ; déplacements de santé ; motif familial impérieux (garde d'enfant, assistance à personnes vulnérables) ; convocation judiciaire ou administrative).

Pour rappel, un justificatif de déplacement professionnel doit être délivré par l’employeur pour assurer les déplacements de ses employés entre leur domicile et leur lieu d’activité professionnelle, durant les horaires du couvre-feu et entre 6 heures et 19 heures, dès lors que l’activité ne peut pas s’exercer en télétravail.

