Trois fois plus de particules fines dans le métro que dans la rue

RER-Métro

© Jean-Pierre Dalbéra/Flickr CC BY

Les concentrations de particules fines sont trois fois plus élevées dans le métro que dans l'air urbain. C'est le constat fait par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) dans un avis publié mercredi 8 juin signale France Info.

Les travaux de l'Anses portent sur les métros des six grandes agglomérations, Paris et sa banlieue, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Rennes, et dans une moindre mesure Rouen qui dispose d'un tramway circulant en partie en souterrain. Ces "enceintes ferroviaires souterraines" accueillent plusieurs millions de voyageurs chaque jour, dont environ cinq millions pour le réseau francilien précise France Info.

Dans son avis, l'Anses insiste sur la nécessité de réduire la pollution particulaire dans les métros et appelle à poursuivre les actions comme le renouvellement des matériels roulants, l’utilisation de systèmes de freinage moins émissifs en particules ainsi que l’amélioration de la ventilation de ces enceintes.