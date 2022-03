Trocadéro : sept personnalités LR contre Eric Zemmour

Christian Jacob

Ces personnalités étaient présentes au Trocadéro autour de Sarkozy en 2012, et de Fillon en 2017

« Zemmour, ce n'est pas notre Trocadéro ! » Sept élus des Républicains ont signé une tribune signalée par Le Figaro.

«Nous étions au Trocadéro en 2012 autour de Nicolas Sarkozy, puis en 2017 autour de François Fillon. Nous sommes résolument de droite, une droite courageuse et fière, fière de ses valeurs et de ses traditions», écrivent en préambule Christian Jacob (président des Républicains), Annie Genevard (présidente du conseil National LR), Philippe Gosselin (député de la Manche), Jean-Christophe Fromantin (maire de Neuilly-sur-Seine), Alexandra Dublanche (vice-présidente de la région Ile-de-France), Valérie Debord (vice-présidente de la région Grand Est) et Charles Consigny (orateur de campagne de Valérie Pécresse).

Selon ces personnalités le candidat du parti Reconquête n'incarne pas «la droite patriote, gaulliste, républicaine et attachée aux racines judéo-chrétiennes de la France».