Tristan Mordrelle, un entrepreneur "proche de sphères néo-nazies" (selon Libération) aiderait Eric Zemmour

Eric Zemmour

"Pour l’aider à financer sa campagne, le candidat d’extrême droite (pas encore déclaré) à la présidentielle 2022 Eric Zemmour fait appel aux services d’un sympathisant de la Nouvelle droite, fils de collabo et proche de sphères néonazies. L’homme s’appelle Tristan Mordrelle, un spécialiste de la levée de fonds" écrit Libération.

L’homme, qui refuse de confirmer ou d’infirmer l’information auprès de Libération, est considéré comme l’un des meilleurs prestataires du genre dans les milieux radicaux. Il dispose d’une énorme base de données de sympathisants dits de la «droite hors les murs» (ou supposés comme tels) ou ayant un jour donné leur argent à une campagne très à droite, à qui envoyer les requêtes en financement ajoute Libération.

Son réseau s’est constitué notamment dans le milieu de l’édition et des librairies d’extrême droite, où circule une bonne partie de la communication nationaliste et où l’on s’échange en sous-main les adresses postales et mails de ses clients précise Libération.