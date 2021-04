François Lecointre

La publication d'une tribune de militaires au style factieux parue dans « Valeurs actuelles » va entraîner des sanctions : annonce le chef d’état-major des armées au Parisien.

18 militaires d'active, dont 4 officiers, figurent parmi les signataires, sur un total de 210 000 militaires en activité. Ils vont être sanctionnés annonce le général Lecointre, chef d’état-major des armées qui précise : "Mon intention est qu’elles soient plus fortes pour les plus gradés et moins fortes pour les moins gradés. Je considère que plus les responsabilités sont élevées, plus l’obligation de neutralité et d’exemplarité est forte."

Le général Lecontrre conclut : "Les femmes et hommes politiques, qui prennent le risque d’instrumentaliser les armées pour en faire un objet de polémique, ne rendent pas service à la République."