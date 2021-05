La crise sanitaire coûte cher et elle va nous coûter encore plus cher grâce à Pfizer. L'Union-Européenne qui vient de passer plus de 900 millions de doses à l'entreprise américaine pour sa campagne vaccinale va devoir mettre la main au porte-feuille. Le journal Le Parisien révèle aujourd'hui que le prix des doses va augmenter de cinq euros. Toujours selon ses sources, le laboratoire joue de surenchère et d'après Bercy, il va falloir jouer de la concurrence pour le contrer.

Pfizer ne vend pas son vaccin au même prix à tous les états. Les États-Unis paient par exemple autour de 16 euros la dose, Israël 22 euros et l'Europe 15 actuellement. Il réserve le prix fort pour les pays les plus développés économiquement, mais dans les pays à revenu intermédiaire il divise le prix par deux. Quant aux pays en développement, il les vend à prix coûtant.

Avec ses vaccins, Pfizer espère atteindre un chiffre d'affaire de 12 milliars d'euros cette année. Un record permis grâce à une marge de 25 à 30 % sur chaque dose.