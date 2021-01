Trains de nuit : une dizaine de lignes pourraient être créées d'ici 2030

Les trains de nuit, qui avaient progressivement disparu du territoire français, vont faire leur retour. Selon Le Parisien le rapport tant attendu remis aux parlementaires sur les Intercités de nuit, qui doit être rendu public prochainement, a identifié quatre axes principaux pour les faire circuler : Marseille-Dijon, Marseille-Bordeaux, Tours-Lyon (via l'Ile-de-France) et Paris-Toulouse. L'objectif est de relier de nuit des villes importantes suffisamment éloignées, pour que les trajets durent entre six et sept heures.

Le journal explique que le ministère des Transports cherche maintenant à déterminer, "par exemple sur l'axe Dijon-Marseille, si le train part de Strasbourg, de Metz ou même de Lille et s'il poursuit au-delà de Marseille, à Nice". De même, sur l'axe Tours-Lyon, "il ne serait pas idiot de partir de Bretagne ( NDLR : Rennes ) et de poursuivre au-delà de Lyon. Tout cela nécessite des études complémentaires sur les coûts et les recettes mais aussi des débats".

Le corridor Nantes-Bordeaux, trop court (seulement quatre heures de trajet) a, lui, été abandonné.

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, explique au journal viser l'ouverture d'une dizaine de lignes de nuit d'ici à 2030. Aujourd'hui, elles ne sont plus que deux : Paris-Briançon (Hautes-Alpes) et Paris - Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales). Les autres ont fermé, faute de rentabilité. D'ores et déjà, la ligne de nuit Paris-Nice va rouvrir en avril, puis Paris- Tarbes avant début 2022.