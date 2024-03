Trafics à la prison de Réau: six surveillants mis en examen, dont deux écroués

Six surveillants de la prison de Réau (Seine-et-Marne) ont été mis en examen, dont deux ont été écroués, pour avoir participé à divers trafics

Ce vendredi 15 mars 2024, le procureur de Melun a annoncé que six surveillants de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, ont été mis en examen, pour divers trafics. Deux d’entre eux ont été écroués.

Six surveillants de la prison de Réau (Seine-et-Marne) ont été mis en examen, dont deux ont été écroués, pour avoir participé à divers trafics, notamment de stupéfiants, dans l’établissement, a annoncé vendredi 15 mars 2024, le procureur de Melun, Jean-Michel Bourles.

Selon l’AFP, ils avaient été placés en garde à vue pour avoir « participé à l’introduction en détention d’objets ou substances interdites notamment des téléphones portables, des bouteilles d’alcool et des produits stupéfiants ». En plus des deux écroués, trois autres ont été incarcérés dans l’attente d’un débat contradictoire et le sixième placé sous contrôle judiciaire, a ajouté le procureur dans un communiqué.