Trafic de stupéfiants à Avallon : la drogue a été stockée « à l’insu » de la maire, affirme son frère

La maire socialiste d'Avallon Jamilah Habsaoui a été incarcérée après la découverte de vingt lingots d'or, de plusieurs dizaines de kilos de cannabis et de cocaine chez elle.

La maire socialiste d'Avallon Jamilah Habsaoui a été incarcérée après la découverte de vingt lingots d'or, de plusieurs dizaines de kilos de cannabis et de cocaine chez elle. Rachid, l’un des frères de Jamilah Habsaoui, déjà condamné il y a 20 ans pour des faits de même nature, a tenu à dédouaner la maire. «Mon client est formel, ces stupéfiants ont été entreposés par lui-même, à l'insu de sa sœur et sans son consentement. Celle-ci n'était donc au courant de rien», détaille au Figaro l'avocat de Rachid Habsaoui, Me César Lauwerie. L’homme de 51 ans, qui travaille depuis dix ans en tant que soudeur sur les lignes TGV, a reconnu avoir servi de «nourrice et avoir entreposé les stupéfiants dans une dépendance (le garage) de la résidence familiale initialement destinée à l'hébergement des parents de la fratrie et habitée par sa sœur depuis le décès de la mère», ajoute le pénaliste.

Quatre autres suspects, dont deux de ses frères, ont également été écroués.