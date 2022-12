Toujours pas d'accord au sein de l'Union européenne sur le plafonnement du prix du gaz

Gaz

Les ministres européens de l’Energie, réunis mardi à Bruxelles, ne sont encore une fois pas parvenus à sceller un accord définitif sur un plafonnement des prix du gaz à l’échelle de l’Union européenne souligne l'Opinion.

De nouvelles discussions sont prévues lundi prochain. La Grèce et d’autres pays comme la Belgique, la Pologne et l’Italie affirment qu’un plafond est nécessaire pour protéger leurs économies des prix élevés de l’énergie, tandis que l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche craignent que les producteurs livrent ailleurs qu’en UE.

La position française pourrait être décisive. Initialement favorable à un plafonnement des prix, elle a exprimé la semaine dernière son inquiétude quant aux retombées potentielles sur les marchés financiers