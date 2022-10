« The Trump Tapes » : Bob Woodward publie un nouveau livre audio contenant huit heures d'interviews avec Donald Trump

Le journaliste Bob Woodward publie un nouveau livre audio contenant ses entretiens avec l'ancien président Donald Trump.

Alors que la campagne pour les élections de mi-mandat se poursuit aux Etats-Unis, la rédaction de CNN vient de révéler que le journaliste Bob Woodward va publier un nouveau livre audio qui contient des entretiens avec l’ancien président Donald Trump. Ces échanges permettent de jeter un nouveau regard sur la politique internationale ou le mode de gouvernance de l’ancien locataire de la Maison Blanche.

Lors d'une interview au bureau ovale de décembre 2019 avec le président de l'époque, le journaliste du Washington Post, Bob Woodward, avait demandé si sa rhétorique belliqueuse envers le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait été destinée à conduire Kim à la table des négociations :

« Non. Non. Il a été conçu pour une raison quelconque, il a été conçu. Qui sait? Instinctivement. Parlons instinct, d'accord ? ».

Le point de vue de Trump sur sa relation avec Kim Jong-un est révélé. Donald Trump confie qu'il n'avait pas de réelle stratégie plus large derrière les menaces qu'il a proférées.

Intitulé « The Trump Tapes », le livre audio de Bob Woodward contient les 20 entretiens que le journaliste a menés avec Donald Trump de 2016 à 2020.

CNN a eu accès à une copie du livre audio avant sa sortie le 25 octobre, qui comprend plus de huit heures d'entretiens bruts du journaliste avec Trump, entrecoupés des commentaires de Woodward.

Les entretiens offrent un aperçu fascinant de la vision du monde de l'ancien président des Etats-Unis. Il s’agit des enregistrements les plus complets de Trump parlant de sa présidence – y compris expliquant sa raison de rencontrer Kim Jong-un, sa relation avec le président russe Vladimir Poutine et les vues détaillées de Trump sur l'arsenal nucléaire américain.

Ces enregistrements montrent également comment Trump a décidé de partager avec Woodward les lettres qui ont contribué à déclencher l' enquête sur des documents classifiés que l’ancien président a apportés à Mar-a-Lago.

Bob Woodward a expliqué sa démarche derrière ce projet :

« Vous l'entendrez aussi s'engager et divertir, rire, toujours l'hôte. Il essaie de me convaincre, de me vendre sa présidence. Un vrai vendeur à temps plein. Je voulais mettre autant de voix de Trump, ses propres mots, pour la partie historique et pour que les gens puissent entendre et juger et faire leurs propres évaluations ».

La plupart des entretiens ont été menés à l’occasion du deuxième livre de Woodward sur Trump, « Rage ».

Les enregistrements audio de Bob Woodward apportent un regard franc sur la pensée et les motivations de Trump. Dans ces interviews, Donald Trump partage son point de vue sur les hommes forts qu'il admire – dont Kim Jong-Un, Valdimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans l'interview de décembre 2019, Bob Woodward a interrogé Trump sur le programme nucléaire de la Corée du Nord, incitant le président à se vanter des capacités d'armes nucléaires américaines tout en révélant un nouveau système d'armes (hautement classifié).

« J'ai construit un système d'armes que personne n'avait jamais eu dans ce pays auparavant. Nous avons des choses que vous n'avez même pas vues ou dont vous n'avez même pas entendu parler. Nous avons des choses dont Poutine et Xi n'ont jamais entendu parler auparavant ».

Lors des entretiens, Donald Trump fait référence à sa relation avec Poutine, accusant l'enquête du FBI sur l'ingérence électorale de la Russie d'avoir ruiné ses chances d'améliorer les relations entre les deux pays.

« J'aime Poutine. Notre relation devrait être très bonne. J'ai fait campagne pour m'entendre avec la Russie, la Chine et tout le monde », a précisé Trump dans une interview en janvier 2020. « S'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose, d'accord ? Surtout parce qu'ils ont 1 332 putains d'ogives nucléaires ».

Trump a noté que les relations avec les dirigeants étaient meilleures « plus ils sont durs et méchants » :

« Je m'entends très bien avec Erdogan, même si vous n'êtes pas censé le faire parce que tout le monde dit quel type horrible. Mais vous savez que pour moi, cela fonctionne bien ».

Le livre audio de Bob Woodward contient également des entretiens inédits avec le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O'Brien, son adjoint Matthew Pottinger, ainsi que l'audio des coulisses avec le gendre de Trump, Jared Kushner.